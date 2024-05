Kaj storiti, da se izognemo nasilju med mladostniki

"Kot družba bi morali razmisliti o zakonski omejitvi uporabe pametnih telefonov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah." To je le ena izmed pobud. Podal jo je antropolog Dan Podjed, s predsedničinega foruma, kjer so govorili o nasilju. Nasilje v šolah pogosto kaže na nasilje v družbi oziroma njen odnos do nasilja, mladi pa so tudi zaradi tega, ker so posnetki nasilja lahko dostopni, do tega vse bolj tolerantni. In to je za družbo nevarno. Kaj torej storiti? Treba bi bilo prevetriti zakonodajo in spodbujati preventivne programe, so si enotni strokovnjaki.