Kaj stranke in državljani Italije pričakujejo od nove predsednice vlade?

Volitve so zmagovalca že prinesle pri naših sosedih Italijanih. 60-milijonska Italija, nekdaj gospodarska velesila Evrope, se je prvič po koncu druge svetovne vojne, prvič po Italiji, ki jo je vodil Benito Mussolini, obrnila skrajno desno. Zmagovalka volitev je neofašistična stranka Bratje Italije, ki ima skupaj z desnim blokom absolutno večino. Kot kaže, bo Italija dobila tudi prvo predsednico vlade v zgodovini: Georgo Meloni. 45-letna Rimljanka, ki je v stranko Bratje Italije vstopila že pri 15. letih, je sicer pred volitvami omilila zahteve po izstopu Italije iz območja evra, a jo spremlja veliko povsem desnih stališč, ki so povsem nenaklonjena Slovencem, ki živijo v Italiji. Čaka pa jo tudi naporno vodenje gospodarsko in finančno oslabljene države.