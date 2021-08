Kaj talibanski režim prinaša ženskam in deklicam?

Ameriški predsednik Biden je napovedal, da bodo ameriški vojaki ostali v deželi pod Hindukušem, dokler ne bo evakuiran še zadnji ameriški državljan, teh naj bi bilo v državi okoli 15 tisoč, ob tem pa še do 65 tisoč tistih, ki so Američanom pomagali. Biden je pozval talibane, naj povedo, ali bodo zaprosili za mednarodno priznanje. Medtem je državno premoženje Afganistana na zahodu zamrznjeno. Kaos na letališču v Kabulu, ki je pod nadzorom Američanov, pa ne pojenja. Talibani od srede onemogočajo dostop do letališča tistim Afganistancem, ki nimajo dokumentov, po nekaterih trditvah pa zdaj pravzaprav vsem Afganistancem, ki želijo oditi. A pritisk na letališče je še vedno izjemen, ženske svoje otroke vojakom podajajo kar čez bodečo žico. Kaj pomeni, da bodo živele pod šeriatskim pravom?