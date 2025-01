Ponekod višje tudi položnice za plin. Od česa je odvisna višina omrežnine?

Nemalo gospodinjstvom in večjim ali manjšim podjetjem se je z reformo omrežnine precej zvišala položnica za elektriko. Pa ne samo omrežnina za distribucijo elektrike, zvišala se je tudi cena omrežnine za zemeljski plin. V Sevnici, na primer, je ta poskočila za več kot 40 odstotkov. Od česa je to odvisno in koliko se bo tak dvig omrežnine poznal na položnici?