Kaj vse in kdaj se odpira?

Obljubljena so nova sproščanja. Že kmalu se bodo odprla nepremičninska posredovanja ter kozmetični in drugi saloni, še v tem tednu pa jim bodo sledile tudi trgovine s tehničnim blagom, oblačili in obutvijo. Zatem pa naj bi se odprle še trgovine in storitvene dejavnosti s površino do 400 kvadratnih metrov, a le pod pogojem, da se bodo zaposleni tedensko testirali. Testiranje za stranke naj ne bi bilo potrebno. Kaj pa na sproščanje pravijo podjetniki?

