Konec tedna je čas, ko veliko ljudi obišče tržnice. Sveže sadje in zelenjava ter ostali izdelki polnijo marsikatero košaro. Naš novinar Aleksander Pozvek za vikend ni bil na tržnici, jo je pa zato obiskal v ponedeljek. A ne običajne, pač pa stojnice kandidatov in kandidatk za predsednika republike. Kaj ponujajo? Poleg obljub, da je njihov kandidat najboljši, tudi pisala, knjige, broške in bonbone. Je komu uspelo dobiti Pozvekov podpis?