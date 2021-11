Treecelet: slovenski projekt, ki je po vsem svetu zasadil prek 350.000 dreves

Če govorimo o proizvajalcih kisika, čistilcih zraka in habitatu za številne živalske vrste, seveda govorimo o gozdovih, skupinah dreves, ki so se v zadnjih desetletjih zaradi deforestacije po svetu opazno skrčile. Politični veljaki so v Glasgowu v torek resda dosegli načelni dogovor, da bodo krčenje gozdov ustavili do leta 2030. Ali jim bo uspelo ali pa gre le za prazne besede, je drugo vprašanje. K dejanjem pa je že pred časom prešel Treecelet – že zdaj so območja po svetu, ki so v preteklosti podlegla sečnji, znova zelena. Kaj vse lahko naredimo, da bi okolje ohranili čim bolj čisto?