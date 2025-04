Regrat: zakaj ga je škoda samo za v solato?

Spomladi mnogi Slovenci planejo na travnike s košaro in nožkom v roki ter se zagnano lotijo nabiranja regrata. Dobro je že znano, da se moramo pri tem izogibati pognojenih travnikov, morda manj znano pa je to, da lahko regrat nabiramo praktično čez celo leto. Dr. Katja Rebolj, profesionalna nabiralka, nam je razkrila, zakaj regrat ni dober le za v solato, kakšne zdravilne učinkovine vsebuje in zakaj ga ima tudi sama tako rada.