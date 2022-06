Lepo vreme in visoke temperature v gore vabijo vse več ljudi, kar pomeni, da imajo tudi gorski reševalci znova veliko dela. Samo pretekli konec tedna so gorski reševalci posredovali kar 17-krat. Žal smo ljudje vse bolj pogumni, vse slabše opremljeni ali pa se na pot podamo, ne da bi vedeli, kaj nas tam zgoraj čaka. Gorski vodniki so nam predstavili, kaj vse mora gorski nahrbtnik vsebovati, in kako ravnati, če nas ujame nevihta.