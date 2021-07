Kaj v teh vročih dneh najbolj prija? Obleči kopalke in skočiti v vodo. Seveda tam, kjer je to dovoljeno in varno, v kopalnih vodah torej. Ali pa na katerem od številnih kopališč, ki jih imamo. Z našo ekipo smo se odpravili na Mariborski otok, ki ni zgolj kopališče, ampak tudi naravna znamenitost in naravni spomenik. Kakšen je obisk čez teden, kaj vse ponujajo in koliko nas takšna osvežitev stane?

