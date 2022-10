Kaj vse se je jedlo in pilo v volilnih štabih predsedniških kandidatov?

Vino ni rado samo, pravijo. Na dan, ko smo izbirali novega predsednika države, je imelo v volilnih štabih predsedniških kandidatov obilo družbe. Čeprav so rezultati le dva od sedmerice povedli v naslednji krog, vzdušje v preostalih volilnih štabih ni bilo nič slabše. Gostje niso ostali lačni, saj so bile mize polne zavitkov, potic, tortic, kanapejev in drugih dobrot. S čim še so na volilni večer predsedniški kandidati postregli svojim gostom in kakšno vzdušje je vladalo?