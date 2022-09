10 dni trajajoč obred, ki je bil skrbno načrtovan pred več kot 60. leti, je epilog doživel v ponedeljek zvečer. Okoli pol osme ure oziroma ob pol devete po našem času, so se od kraljice poslovili v zasebnem krogu. Družina jo je pokopala ob pokojnemu očetu kralju Juriju VI. in pokojnem možu princu Filipu. In zdaj torej Britanci vstopajo v novo obdobje monarhije, obdobje, ko se po 70-letnem matriarhatu začenja patriarhat, z novim kraljem Karlom III.