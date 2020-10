Kaj za prebivalce Črne na Koroškem pomeni razglasitev za ogroženo območje?

Koroška je poleg savinjskega in zasavskega območja regija, kjer je na 100 tisoč prebivalcev že več kot 500 potrjenih okužb. Najhuje je v Črni na Koroškem, kjer je okužba izbruhnila v Centru za usposabljanje, delo in varstvo, kjer skrbijo za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Med njihovimi varovanci in zaposlenimi so potrdili že več kot 100 okužb. Okužba je izbruhnila tudi na zdravstveni postaji Črna. Na Koroškem pa je potekal tudi sestanek z zdravstvenim ministrom in ministrom za delo.