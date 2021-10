Kaj zaostrene razmere po državi pomenijo za šole?

Vlada se o podaljšanju jesenskih počitnic, kot so to storili na Hrvaškem, ni pogovarjala, kar pomeni, da gredo učenci v torek normalno v šolo po modelu B, le da s poostrenimi epidemiološkimi ukrepi. Natančneje z večjo pogostostjo prostovoljnega samotestiranja. Po novem se bodo vsi učenci, torej tudi v nižjih razredih, dijaki in študenti testirali dvakrat tedensko – ob ponedeljkih in sredah. Kar se tiče zapiranja šol, ministrica Simona Kustec pravi, da bodo sledili priporočilom stroke. In kaj se bo s šolanjem zgodilo ob morebitnem lockdownu, bo spet potekalo na daljavo?

icon-expand