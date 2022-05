Kaj zaprtje pristanišča v Šanghaju pomeni za Slovenijo?

Kitajska je največja ladjedelniška industrija na svetu, ki predstavlja približno polovico svetovnega tržnega deleža, a kaj se zgodi, ko se 25 milijonsko mesto kot je Šanghaj popolnoma ustavi? Zaprte so tovarne in podjetja, zaprlo pa se je tudi največje pristanišče na svetu glede na sprejeto in oddano blago. Čeprav bi rekli da je na drugem koncu sveta, lahko zaprtje pristanišča za Evropo povzroči številne logistične težave, predvsem pa ohromljene dobavne verige.

Morda se ne zavedamo dovolj, kako zelo odvisni smo od pomorskega prometa. Obleke, avtomobili, pa tudi nekatera živila. Vse to je plulo po morju in prispelo do nas. Kaj se zgodi, če se tako veliko pristanišče, kot je šanghajsko, popolnoma zapre? "V teh novih razmerah, ki jih je prinesel covid smo se dejansko tega začeli zavedati, vidimo velik vpliv na same dobavne verige, ker se je koncept popolnoma spremenil, posledično je veliki izzivi v sami logistični dejavnosti," pojasnjuje Andrej Cah, svetovalec uprave Luke Koper."Šanghaj povečuje negotovosti na pomorskem delu. Logistika pa je dejavnost, kjer se pričakuje zanesljivost," pa dodaja Čedomir Bojanić, predsednik sekcije pristaniških špediterjev. A zaradi razmer na Kitajskem je zanesljivost nemogoče zagotoviti. icon-expand Šanghaj Čeprav se nam Kitajska zdi predaleč, da bi lahko vplivala na nas, ni tako. Prekinitev dobavne verige s Kitajsko lahko tudi pri nas povzroči številne težave, kot je čakanje na ladijske servise. "Sveže informacije govorijo o tem, da ladjarji za eno krožno pot iz Daljnega vzhoda do severa Evrope porabijo za 20 dni več kot so jih v normalnih razmerah," razlaga Cah. Vsa evropska pristanišča, tudi Luka Koper, se zaradi odklonov prihodov ladij soočajo z različnimi izzivi na področju logistike. Trenutna situacija pa bi lahko po žepih udarila tudi potrošnike. "Težko bi rekel, da lahko pričakujemo nižanje cen prej obratno," pritrjuje Cah. Tovarne so zaprte, industrija se je v Šanghaju ustavila. Čeprav je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, bi lahko bil po mesecu dni zaprtih tovarn obremenjen tudi tovorni sistem.