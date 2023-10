Palestinec s slovenskimi koreninami: 'Kaj razen upora sploh še preostane?'

Hudo mi je, prizore iz Palestine opazujem z bolečino in jezo, pravi Vael Hanuna, sin očeta iz Palestine in mame iz Koroške. Po bežanju iz Palestine se je njegov oče ustalil v Siriji in tam je Vael živel vse do svojega 18. leta. Vmes so redno obiskovali Slovenijo in se učili slovenskega jezika. A sorodnike ima po vsem svetu, tudi v Gazi, kjer živi njegova teta z družino. Nisem je videl že 40 let, pravi, saj je dostop do Gaze nemogoč, ljudje pa tam vsak dan trepetajo za svoje življenje. Ne podpiram nasilja, niti organizacije Hamas, a kaj zdaj napadenim ljudem razen upora sploh še preostane, se sprašuje?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:23 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Vael Hanuna o razmerah v Gazi 03:46 audio-control-play-line Iz SVETA: O življenju v Palestini icon-chevron-left icon-chevron-right