Juvanova priznala: Pred tekmo me je bilo strah Sereninih servisov, nato pa sem uživala

Čeprav se ji na turnirju WTA v Bukarešti ni izšlo vse po željah, saj je izpadla v drugem krogu, je 18-letna Kaja Juvan vse bližje stoterici igralk na jakostni lestvici. Predvsem pa je Ljubljančanka z uvrstitvijo v drugi krog in nato v dvoboju z legendarno Sereno Williams navdušila na sveti travi v Wimbledonu. V pogovoru nam je zaupala, kakšni občutki so jo obdajali, ko ji je nasproti stala Williamsova in kakšni so njeni načrti za prihodnost.

"Zadnje čase je res vse skupaj precej divje," je številna potovanja po Evropi opisala 18-letnica."Igrati v Wimbledonu proti Sereni je bila zelo lepa izkušnja. Stadion je precej velik, Serena je pač Serena, toliko dobljenih naslovov ... To je bila zelo posebna izkušnja in vesela sem zanjo," je Ervinu Čurliču zaupala Juvanova.

Williamsova slovi po silovitih začetnih udarcih ..."Najprej me je bilo precej strah, saj nisem vedela, kaj naj pričakujem, kako močno igra. Pred tekmo pa sem se odločila, da bom samo uživala v tej tekmi, da se bom zbrala in igrala točko za točko. Mislim, da mi je na koncu to uspelo," je povedala Juvanova. "Prvi niz je bil neverjeten. Moram pa reči, da je bila moja mentaliteta čez celoten obračun enaka," je še dodala 18-letnica. "Ta prvi niz mi daje veliko motivacije na treningih. Veselim se tega, kar prihaja," je priznala.