Potres z magnitudo 6,2 bi v Ljubljani povzročil okoli 600 smrtnih žrtev

Posledice takšnega potresa, kot je včeraj prizadel Hrvaško, bi v Sloveniji sanirali več desetletij, brez ovinkarjenja pove potresni inženir Matjaž Dolšek: "Bi bila to res velika katastrofa."

Simulacija potresa iz Petrinje z epicentrom blizu centra Ljubljane, na eni od štirih najbolj izpostavljenih potresnih območij, je namreč pokazala, da bi bilo mrtvih okoli 600 ljudi, materialne škode pa za deset milijard. V Sloveniji, predvsem Ljubljani, je namreč kar nekaj stavb, ki bi se porušile. "Zidane stolpnice v Ljubljani, ki jih je kar veliko število, ki so bile grajene pred predpisi leta 63. To so znane roške stolpnice pa v Savskem naselju in tako naprej,"razloži inženir gradbeništva Roko Žarnič. Dolšek dodaja, da je število ljudi, ki živijo v potresno ogroženih stavbah, v Sloveniji nekje med 80 in 200 tisoč.

Kaj pa bolnišnice? Denimo UKC Ljubljana, kjer je dnevno tudi do 15 tisoč ljudi in ki je zdaj tudi covid bolnišnica? Dolšek pojasnjuje, da bi praviloma bolnice morale odnesti brez hujših posledic. "Treba se je zavedati, da je treba bolnice projektirati na večje potresne sile kot navadne objekte. Ponesrečence je namreč treba nekje oskrbovati, zdaj če bo bolnica porušena, je to še dodaten problem," razloži.