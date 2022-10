Kako bi v Sloveniji lahko izboljšali prometno varnost?

V primeru hudih prometnih nesreč zdravniki potrebujejo velike količine krvi. Leta 2021 je bilo nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci, kar 524. Petina teh se je končala s telesnimi poškodbami, devet pešcev pa je v nesrečah umrlo. Kako pa bi lahko število teh tragičnih nesreč zmanjšali? Eno izmed možnih rešitev so v petek prestavljali v BTC Cityju. A to je le delček ideje, pravzaprav vizije, kako bi naša družba v nekaj letih lahko postala družba, kjer prometnih nesreč praktično ne bi bilo več. A ne računajo na našo previdnost, ampak na hitrost in inteligenco računalnikov.