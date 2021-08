Kako bo potekalo testiranje za gostince in turistične delavce?

V ponedeljek se brezplačno testiranje izteka tudi za gostince in zaposlene v turističnih panogah, ki ne vedo, kje bodo dobili denar, da bi pokrili tako velik strošek. Ne vedo niti, kje in kdaj bodo svoje zaposlene lahko na dva dni testirali. V mnogih krajih je namreč testiranje organizirano le dvakrat ali trikrat na teden, kar pomeni, da bodo gostilne in turistične nastanitve nekaj dni zaprte, ali pa bodo v njih delali zaposleni brez PCT-pogoja. Da bi našli skupno rešitev, so za isto mizo sedli skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev.