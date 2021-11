Kako bo Slovenija porabila denar, ki ga je EU namenila za okrevanje in odpornost držav članic

Kam bo šel davkoplačevalski denar iz proračuna v naslednjih dveh letih? V beton, zidove in krožišča, kot pravi opozicija, ali v ljudi in investicije, kot trdi vlada? V državnem zboru poteka burna razprava o proračunih za leti 2022 in 2023, od česar je odvisno, kakšna država bomo po koncu covid krize. Evropska unija je namreč kar nekaj denarja namenila za okrevanje in odpornost držav članic. Bomo denar pametno porabili?