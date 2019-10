V šoli, kjer sta devet let gulila klopi, smo obiskali prva mala šefa v Sloveniji – brata Žaka in lana. Bila sta odlična športnika in kulturnika, talent za kuhinjskim pultom pa sta očitno zelo dobro skrivala. Šola je razkrila, kaj bo pridobila z osvojenimi 10.000 evri. Med drugim so na željo bratov gospodinjsko učilnico opremili s pomivalnim strojem.