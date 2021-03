Kako bo svoje delovanje izboljšal najslabše ocenjeni župan Aleš Bržan?

"Ocene so zelo pomembne", bi vam odgovorila velika večina šolarjev. A ocen ne prejemajo le šolarji, ampak tudi župani. In zmagovalec letošnje raziskave zadovoljstva z delom županov v enajstih mestnih občinah v Sloveniji je slovenjgraški župan Tilen Klugler. Njegovi občani so mu namenili visoko oceno 3,96. Najslabše se je odrezal koprski župan Aleš Bržan. Bržan je tudi edini župan, ki v raziskavah še nikoli ni dosegel ocene 3.

