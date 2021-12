Kaj je in kaj ni v nasprotju z ustavo, pa je bila predvsem ideološka polemika v Državnem zboru. V hram demokracije je namreč prišel premier Janša, ki so ga čakala poslanska vprašanja. A neodgovorjeno je ostalo tisto, ki slehernega državljana trenutno, ko so temperature iz dneva v dan nižje, položnice za ogrevanje pa iz meseca v mesec višje, najbolj zanima: ali bo in kako bo vlada pomagala najranljivejšim. Cene energetike bodo namreč, kot vse kaže, še nekaj časa ostale visoke.