Za razliko od podobnih sistemov za nadzor hitrosti, sekcijski radarji delujejo ves čas, hkrati pa po svetu z njimi beležijo odlične rezultate varnejše vožnje, kot so jih do nedavnega s testnim sistemom na štajerski avtocesti prek Trojan. Ulrich Zorin iz Darsa pojasnjuje: "Kjer so bli rezultati izjemni, kar se tiče prometne varnosti, pretočnosti, ni blo nesreč, ni blo zastojev, vozniki so se umirili, prav tako so spoznali, da je sistem uporaben. Sistem deluje tako, da izmeri čas v točki A in B in potem se izračuna povprečna hitrost vozila, torej na podlagi dveh meritev se izračuna povprečna hitrost in potem na podlagi rezultatov se izda plačilni nalog." Na AMZS-ju dodajajo: "Seveda v primeru, da je voznik prekoračil dovoljeno hitrost, ki pa se bo na slovenskih cestah z omenjenim merjenjem občutno zmanjšala."