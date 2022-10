Kako bodo nove omejitve cen plina vplivale na Slovenijo?

Voditelji Evropske unije so se ob drugi uri zjutraj, po desetih urah razprave, vendarle dogovorili o omejitvi cen plina in drugih ukrepih za spopadanje z energetsko draginjo. Zavzeli so se za omejevanje cen na nizozemski plinski borzi in oblikovanje dodatnega indeksa za določanje cen plina, ki bo vezan tudi na trgovanje z utekočinjenim plinom. Komisijo so pozvali, naj pripravi okvir za omejitev cen plina, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije. Podprli so tudi prostovoljne skupne nakupe plina ter krepitev pomoči gospodinjstvom in podjetjem. Za premiera Goloba je izkupiček razprave popoln. Kaj pomenijo nove omejitve cen plina za Slovenijo in njeno gospodarstvo, ki je bilo že dokaj nervozno sredi poletja, medtem ko je premier gospodarstvenike miril, naj počakajo, saj mora Evropska unija ukrepati skupno in jih pozval, naj ne sklepajo novih pogodb za plin do konca oktobra?

