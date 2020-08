Kako bodo vzgojitelji v vrtcih presodili, ali je otrok le prehlajen ali ima koronavirus?

V jesenskem času bodo bolnišnice najverjetneje polnili tudi otroci, ki se, predvsem v vrtcu, hitro nalezejo česa od vrstnikov. Smrkanje, kašljanje, kihanje in gripa so v vrtcih vsakoletna stalnica. Vendar pa vsako kihanje ali smrkanje še ne pomenita koronavirusa, pravijo v enem izmed ljubljanskih vrtcev. Potrebna je odprta komunikacija med vzgojitelji in starši. Kako bodo sedaj vzgojitelji presodili, ali gre zgolj za prehlad ali za koronavirus?