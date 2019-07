Ali tudi v Sloveniji delujejo mafijske združbe?

Po podatkih Europola v državah EU deluje več kot pet tisoč mafijskih združb. Najmočnejše so albanska, ruska in turška mafija ter arabski in bajkerski klani. Vprašanja o tem, ali Slovenijo obvladuje albanska mafija, so se odprla leta 2016, ko so po državi potekale odmevne aretacije, povezane s preprodajo mamil in orožja. Tako je postalo znano mafijsko ime Kobra, ki domnevno deluje v slovenskem podzemlju.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:39 Iz SVETA: Največje mafije 03:21 Iz SVETA: Kobra