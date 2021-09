Kako daleč smo na slovenski strani novega karavanškega predora?

Po tem, ko smo vse poletje spremljali kaos na mejnem prehodu Karavanke, saj so ljudje v kilometrskih kolonah čakali več ur, verjetno vsi še bolj neučakano pričakujemo izgradnjo novega karavanškega predora. Našim severnim sosedom je že uspelo skopati 4,4 kilometra druge cevi karavanškega predora. S tem so prišli do slovenske in avstrijske meje, kar so proslavili s posebnim odprtjem predorske cevi. Avstrijcem je uspelo projekt zaključiti celo predčasno.