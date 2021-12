Poskušali smo stopiti v stik z direktorjem klavnice Košaki, a od njega nismo dobili odziva. Iz Uprave za vrano hrano pa so le stopili pred kamero. "Po natančnem pregledu teh posnetkov smo ugotovili, da se lahko vidijo nekatera neprimerna ali prepovedana dejanja z živalmi. Uradni veterinarji iz veterinarskega urada Maribor so takoj uvedli inšpekcijski postopek," je povedal Branko Podpečan .

Podrobnosti o nadzoru, ker postopek še vedno poteka, pa ne želijo razkriti, saj morajo svoje ugotovitve najprej predstaviti izvajalcu dejavnosti, v tem primeru je to Svarun Udovič. Iz društva AETP zopet poudarjajo, kaj so s posnetkom sploh želeli doseči. "Mi se v videu nismo osredotočali samo na kršitve in kazniva dejanja, čeprav je teh veliko, ampak smo 90 odstotkov videa namenili standardni praksi," pojasnjujejo v društvu AETP.

"Mi vemo, da rejne živali redimo za to, da se bodo potem enkrat proizvedla živila iz tega in drugače ne gre, kot da se živali v teh obratih usmrtijo," dodaja Podpečan. "Mi smo želeli tudi izpostaviti ta kontrast med tem, kako se industrija propagira in tem sloganom Košakov, specifično "Ustvarjeno s polno mero ljubezni", ker to zares nima smisla, odvzem življenja živali, ki ne želijo umreti ne more biti nekaj humanega, kaj šele ljubeznivega," pa odgovarjajo v društvu AETP.

Visoke kazni za kršitelje

A poudarjajo, da je v uredbi o zakolu živali zelo natančno predpisano, na kakšen način in s kakšno opremo se izvede zakol. Delo v klavnici vsekakor ni enostavno, področje sicer še ni najbolj raziskano, je pa med zaposlenimi v klavnicah pogosta posttravmatska stresna motnja.

"Po raziskavah je med delavci v klavnicah velik odstotek nasilnežev, ljudi, ki imajo težave z alkoholizmom in tudi družinskega nasilja je veliko," meni Ksenja. A seveda poudarja, da tega ne moremo pripisati vsem, ki opravljajo ta poklic, meni pa: "Če želite ubiti neko žival, kdorkoli, ne samo v klavnici, morate najprej storiti eno stvar, ubiti oziroma utišati morate del sebe."

Po zakonu o zaščiti živali so kazni za neustrezen zakol od 2.400 do 84.000 evrov. Je pa z novelo zakona o zaščiti živali predpisano, da so te kazni lahko še višje, če bi bila kršitelju že prej izrečena takšna ali podobna kazen.