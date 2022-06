Kako deluje metoda stimuliranja možganov s transkranialno elektro stimulacijo?

Si predstavljate, da vam na glavo namestijo posebno kapo in po določenem tretmaju tudi sami kar naenkrat bolje razumete na primer jedrsko fiziko? Ne gre za znanstveno fantastiko ampak za metodo, ki jo je v sodelovanju z kliniko na Harvardu razvil portugalski profesor Bruno Riberio. Z novo nevroznanstveno metodo – stimuliranje možganov s transkranialno elektro stimulacijo. To metodo svetovni voditelji, managerji in športniki uporabljajo tudi kot pomoč pri spopadanju s stresom in pritiski.