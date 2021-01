Kako mutacije nastanejo in v čem se med seboj razlikujejo?

Skoraj nemogoče bi bilo, da v Sloveniji angleškega seva novega koronavirusa ne bi imeli, pravi dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo, ker so ga v vseh naših sosednjih državah že zaznali. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je angleški sev tudi delno potrdil, saj so v brisu osebe, ki je decembra pripotovala iz Anglije, ugotovili, da se virusni genom popolnoma ujema z angleškim sevom. A ta sev ni edini, dodaja stroka, saj virusi neprestano mutirajo. Poznamo tudi južnoafriškega in argentinsko-brazilskega, ki bi k nam lahko prišel z ladijskim prometom.