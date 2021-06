Kako do potrdil o cepljenosti, prebolevnosti ali testiranju?

Hitro in aktivno se je Ministrstvo za zdravje lotilo reševanja problema, ki je nastal z množičnim cepljenjem po državi: kako hitro in brezplačno priti do potrdila, ki ti omogoča normalnejše življenje z manj omejitvami? Če ste bili cepljeni, testirani ali pa ste covid-19 že preboleli in bi radi šli čez mejo ali pa na primer v gledališče, ste morali dobiti potrdilo. Imate več možnosti. Potrdilo vam lahko izda zdravnik, a je v mnogih primerih plačljivo, cene se gibljejo od 5 do 20 evrov. Druga možnost je, da si potrdilo brezplačno prenesete s portala zVEM in ga natisnete, vendar to lahko storite le tisti, ki imate digitalno identiteto. In ker je večina Slovencev nima, pridobiti pa jo je treba osebno na upravni enoti, je tam v teh dneh nastala gneča.

