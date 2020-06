Kako dobro poznajo poslanci kolesarska pravila?

V Sloveniji število kolesarjev v zadnjih letih narašča. V akciji za večjo varnost kolesarjev, ki je po vsej državi potekala od 4. do 31. maja letos, so policisti zaznali več kot 1900 kršitev. Od tega so v skoraj štirih tednih kolesarji storili 1724 prekrškov. Preverjali smo, kako dobro poznajo kolesarska pravila poslanci. Nekatere od njih v zadnjih tednih namreč pogosto srečujemo med protestniki na kolesu.