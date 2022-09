Rebalans državnega proračuna za leto 2022 je na mizah poslank in poslancev in vanj se je zakopal naš novinar Aleksander Pozvek. Vsaj v osnove. Nato se je podal v državni zbor in preverjal, koliko poslancev je sploh prebralo rebalans, ki ima več kot 1000 strani. Ali vedo, kako je sestavljen in koliko znašajo prihodki oziroma odhodki?