Kako dobro poznamo droge, ki krožijo po naših ulicah?

Toksične primesi lahko okvarijo vsak organski sistem, je pa tudi zelo odvisno od same sestave substance, postopkov predelave in uporabe. Ogromne količine in injiciranje sta lahko že ob prvi uporabi visoko tvegane za zdravje. V zadnjem primeru je kokain vseboval 25 % levamisola, v enem primeru ga je bilo tudi 50 odstotkov. Ob vzorcu nad 20% že izdajo opozorilo.

Najbolj pogosta snov, za katere izdajajo opozorila in, ki se jo sicer uporablja v veterini kot zdravilo proti parazitom, se ponavadi znajde v kokainu. Gre za večje količine levamisola. Lahko povzroča slabost, bruhanje, epileptične krče, lahko podaljša in okrepi učinek kokaina, najbolj se pa bojimo vpliva na zmanjšanje števila belih krvnih celic, kar lahko prispeva k življenje ogrožujočim okužbam.

Motnje srčnega ritma, koma in bruhanje

V začetku leta so tri ljudi hospitalizirali, v vzorcih, podobnih konoplji, pa so zaznali sintetični kanabinoid. Znaki ob prihodu na urgenco so bili bolečine v prsnem košu, motnje zavesti, od blage zaspanosti do kome, motnje srčnega ritma, bolečine v trebuhu, bruhanje, lahko pa tudi epileptični krči, kožne spremembe in podobno. Vzorec tabletke xanax, kupljene na Vrhniki, pa je razkril vsebnost klonazolama, ki je pri svojih lastnostih bolj podobna močnim opioidom, kot je na primer heroin.

Gre za primere ponarejenih zdravil, kupljenih prek temnega spleta in črnega trga. Zaradi posledic zastrupitev s prepovedanimi drogami in ponarejenimi zdravili je hospitaliziranih do deset ljudi na leto, a večina se ob tem niti ne odloči za zdravniško pomoč in med te sodijo tudi najhujši smrtni izidi.