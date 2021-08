105 let lahko dočakate tako, da se otresete vseh skrbi, se veliko smejete, alkoholu pa rečete "ne, hvala". Takšen je recept gospe Marije Žekš, ki je svoj 105. rojstni dan praznovala v krogu domačih, dan kasneje pa še z vsemi sostanovalci Doma starejših občanov Ljutomer. Najstarejši dami tega doma so pripravili slavje, na katerem pa seveda nista manjkali torta in glasba.