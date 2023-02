Lani so v Sloveniji avtomobilski trgovci registrirali nekaj več kot 46.000 avtomobilov. To je kar 7000 manj kot leto pred tem. Skoraj vsak drugi prodani avtomobil pa je bil športno terensko vozilo. Res, da je bilo na novo registriranih največ električnih vozil, 2293, a električnih vozil imamo komaj dva odstotka, za ostalimi evropskimi državami torej krepko zaostajamo. Zakaj in kako bi to spremenil minister za energetiko?