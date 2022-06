14 dni v komi: 'Občutek, ko si ujet v svojem telesu, je grozljiv'

Januar 2016 je takrat 24-letni Emi Hrustanović za vedno spremenil življenje. Zaradi AVM-ja, to je arteriovenska malformacija, je v možganih prišlo do krvavitve in s tem možganske kapi, zatekanja možganov in vseh drugih težav. Da bi ji lajšali okrevanje in predvsem možganom dali dovolj časa, so jo zdravniki dali v umetno komo. Ema se vseh 14 dni svoje kome zelo dobro spominja. "Slišiš recimo, ko so v tvoji sobi medicinske sestre, zdravniki in imajo normalen potek, se pogovarjajo o tem, kdo je umrl, in da mogoče znaš biti ti naslednji. Ko to slišiš, te je tako strah," razlaga.

Ema pa ni občutila samo prvinskega strahu, čutila je tudi srečo in veselje, ko je zaznala prisotnost svojih najbližjih. In iz tega skoraj omamnega občutka nepopisne sreče se je kaj hitro počutje spremenilo v neizmerno jezo. "Občutek, ko si ujet v svojem telesu in ne moreš ničesar povedati ali ničesar pokazati, je grozljiv," se spominja.

Kaj je pravzaprav umetna koma, pove prim. Danico Avsec, spec. anesteziologije in intenzivne terapije, ki je dolga leta delovala v oddelku intenzivne terapije in tako iz prve roke ve, kakšni pacienti se znajdejo v umetni komi. "Umetna koma je pravzaprav način zdravljenja hude možganske poškodbe ali kakšnega drugega obolenja. Velikokrat gre tudi za zdravljenje z umetnim predihavanjem ali z umetno ventilacijo, da se bolnik pomiri," pove namestnica direktorja Slovenija Transplant. Pomembno je vedeti, da imamo različne stopnje nezavesti oz. različne stopnje motene zavesti, ki se nekako konča v globoki komi. "Takrat ne govorimo več o komi, ampak govorimo o smrti. Možgani so dokončno, nepovratno poškodovani oz. ne delujejo več in to pomeni smrt," pove primarijka.

Naša zakonodaja je sicer zelo dobro urejena in natančno določa, kdaj in kako zdravniki postopajo v različnih primerih, dodaja. "Kadar je možganska smrt potrjena z vsemi znaki, ni več pretoka skozi možgane. Takrat pravzaprav ni dileme in etično edino sprejemljivo je takojšne poseganje, ki ni več zdravljenje. To je samo vzdrževanje nekega stanja zaradi tega, ker se v določenih organih še vseeno ohrani nekaj časa pretok. Takrat smo dolžni prekiniti tisto, s čimer smo pričeli, a z drugačnim namenom," pove dr. Avščeva.

Kdaj pa je tisti pravi čas, ko se zdravniki odločijo, da bolnika začno prebujati? Zdravnica pravi, da se tu govorimo o dnevih, ker je povsem odvisno od stanja. "Lahko pride do izboljšanja po dolgem času ali do poslabšanja tudi po daljšem času. Včasih te stvari potekajo zelo hitro in tako se tudi bolnik zbudi zelo hitro. To so zagotovo najlepši trenutki," doda.

Ema se spominja, da so ji povedali, da je takoj, ko se je zbudila, zaspala nazaj. "Samo zazehala sem in zaspala nazaj," pravi. Dobro se spomni tudi trenutkov kome, ko se je na vso moč trudila priti čez mejo, pa jo je vedno znova ustavil carinik z značilnim glasom in je ni spustil čez. "Ko sem slišala tisti glas na hodniku, sem si rekla, carinik je tukaj. Nikomur ni bilo nič jasno kakšen carinik. V tistem trenutku je prišel v mojo sobo moj zdravnik dr. Švigelj in ena izmed stvari, ki sem mu jih jaz rekla, je bilo, da mu bela veliko bolj paše kot zelena. Prav on je bil po glasu moj carinik," opiše.