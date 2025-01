Starši otrok zaradi negativnega vpliva vsebin tožijo TikTok

V Franciji so se združili starši otrok, ki so zaradi negativnega vpliva vsebin na TikToku vložili tožbo proti platformi. Mati 15-letnice je ena od treh predstavnikov staršev mladoletnikov, ki so naredili samomor. Odvetnica družin, ki so strnile vrste in terjajo odgovornost TikToka, opozarja na zasvajajočo zasnovo aplikacije in pomanjkljivo moderiranje vsebin, ki lahko škodujejo mladim. Vse pogosteje se tudi druga družbena omrežja znajdejo na sodiščih, največkrat pa so to aplikacije, ki jih uporablja vse več mladih, denimo Facebook, Instagram in Snapchat. Na TikToku se branijo, da je v primeru vpisa besede samomor v iskalnik oseba takoj preusmerjena na stran z informacijami, kjer ji ponujajo pomoč.