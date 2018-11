Kako El Niño vpliva na vreme v Sloveniji in drugod po svetu?

Pojav se nanaša na pas, ki se razteza med 5° južno in 5° severno od ekvatorja ter med 120° do 170° zahodne geografske dolžine. To območje imenujemo regija 3.4. Gre za obsežno območje s površino več kot 7 milijonov kvadratnih kilometrov, kar je le malo manj, kot je površina celotne Evrope in 350-krat več, kot znaša površina Slovenije.

Vpliv El Niña na vreme

Vpliv El Niña, ki v prevodu pomeni deček, se običajno začne kazati okoli božiča in nato traja do sredine naslednjega leta. Najbolj ga seveda občutijo območja, ki so mu najbližje in zato so pojavu dali ime južnoameriški ribiči.

V običajnih razmerah je nad vzhodnim delom Tihega oceana zračni tlak višji, nad zahodnim delom pri Oceaniji pa nižji. Med obema območjema pihajo vzhodni vetrovi, kar obali Južne Amerike prinaša večinoma sončno in suho, zahodni obali Tihega oceana pa oblačno in deževno vreme.