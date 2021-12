Kako in kdaj se je varno odpraviti v gore?

Sveži sneg marsikoga požene v gore, kar pa predstavlja največje tveganje za plazove in nesreče. Do začetka decembra so gorski reševalci izpeljali 602 reševalni akciji, kar je 117 več kot lani. Umrlo je 29 ljudi. "Na pot v hribe in visokogorje se je primerno odpraviti šele štiri dni po sneženju," svetujejo inštruktorji Planinske zveze Slovenije, s katerimi smo med pohodom na Veliko planino med drugim preverjali, kako se zavarovati pred zdrsi, katere dereze so ustrezne in kako se odzvati v primeru plazov.