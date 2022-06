Kako iz odpadnega olja ustvariti pogonsko gorivo?

Iz odpadnega jedilnega olja v drugih državah delajo pogonsko gorivo - Biodizel. Kaj pa mi? Na Brezovici, streljaj od Ljubljane, so postavili zbiralnike za olje. In kaj so ugotovili? V Sloveniji je okoli 450 takih zbiralnikov odpadnega olja, ki so postavljeni v samih občinah, a pozor, niti enega zbiralnika nimamo v Ljubljani in Mariboru, kjer živi skoraj četrtina prebivalstva v naši državi. Seveda vsak lahko olje odnese v zbirni center, ki pa je iz mesta prav tako oddaljen in nedostopen. In tako, najpogosteje, olje konča tam, kjer ne bi smelo - v ceveh.