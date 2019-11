Kako je videti nova železna svilna pot?

Skoraj kilometer dolg vlak, z 42 vagoni, ki pelje čez dve celini, 10 držav, pod dvema morjema in naredi več kot 12.250 kilometrov v 18 dneh. Tako je konkretno videti eden od korakov, ki jih Kitajska dela na svoji poti do vrha globalnega gospodarstva. Ne gre za prihodnost, ta vlak je že pompozno pripeljal v turško Ankaro in se po krajšem postanku podal proti Evropi. Končni cilj kompozicije je Praga, končni cilj uradnega Pekinga pa nova svilena cesta.