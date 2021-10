11-letni Benjamin Drobnič obožuje letala in helikopterje ter že od malega sanja, da bo nekoč postal vojaški pilot. To je lahko za nekaj trenutkov izkusil že danes. Odpeljali smo ga na vojaško letališče v Cerkljah ob Krki, kjer so ga sprejeli piloti Slovenske vojske in mu predstavili svoj poklic. Med drugim je tudi poletel.