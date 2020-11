Šolanje od doma na oddaljeni kmetiji brez dostopa do interneta

Šolarji so prvič po podaljšanih počitnicah začeli s poukom na daljavo. A zaradi povečanega navala se je Arnesovo okolje ponovno upočasnilo in številni učenci so se soočili s težavami dostopa do spletnih učilnic. Posebne težave pa pestijo šolarje na Koroškem, predvsem zaradi dostopnost do širokopasovnega interneta. Na Koroškem je takih gospodinjstev, ki spadajo v t.i. bele liste, več kot tisoč, tam nimajo ne dostopa do interneta, pogosto so tudi brez telefonskega signala. Preverili smo, kako rešujejo težave?