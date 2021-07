Kako izgleda županovanje v praksi?

Saj poznate tisto pesem: lepo je v naši domovini biti – župan. Vsaj tako poje Aleksander Pozvek in zato se je poigral z vprašanjem, kako je biti v Sloveniji župan. Res hodiš le na občinske proslave, kjer ješ in piješ zastonj? Aleksander Pozvek je obiskal nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča in aktualnega moravškega Milana Balažica, oba druži kontroverznost. A vseeno sta pokazala, kako je videti županovanje v praksi.

