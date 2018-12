Pričakovanje belega božiča? Pred 175 leti nam ga je 'vcepil' Charles Dickens

"Dickens je odraščal v najhladnejšem desetletju, kar ga je Anglija videla od konca 17. stoletja, in njegove kratke zgodbe in Božična pesem so verjetno nastale na podlagi vtisov iz njegovih otroških dni," piše antropolog Brian Fagan v svoji knjigi The Little Ice Age.

Dickens je leta 1843 objavil Božično pesem in v mnogih Britancih srednjih let zbudil nostalgične spomine na mladost in praznovanje božiča.

Kako je torej pisanje enega človeka tako spremenilo družbeno razumevanje vremenskega fenomena? Pri tem pomaga dejstvo, da Dickensu pripisujejo zasluge, da je znova populariziral božič.

Ko so ljudje v času industrijske revolucije začeli več preseljevati, so se tradicije in običaji razredčili in izgubljali. V začetku 18. stoletja sta angleška pisatelja Sir Walter Scottin Washington Irving obžalovala izginjanje božičnih običajev in ko je Dickens leta 1843 objavil Božično pesem je v mnogih Britancih srednjih let zbudil nostalgične spomine na mladost in praznovanje božiča.

"Glede na to, da lahko trdimo, da je Dickens praktično samostojno ustvaril moderno idilično podobo božiča, je zanimivo, da je bil v prvih osmih letih njegovega življenja božič bel prav vsako leto. Tako včasih realnost dejansko obstaja pred idealizirano obliko," je v Dickensonovi biografiji zapisal Peter Ackroyd.