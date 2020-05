Kako je dva meseca po uničujočem potresu videti hrvaška prestolnica?

Dva meseca je že, odkar smo se zbudili v jutro, ko so se stresla tla. Sredi epidemije covida-19 je potres z epicentrom v bližini Zagreba poskrbel za nemalo strahu, čutili smo ga tudi po vsej Sloveniji. V Zagrebu pa so se ljudje v paniki razbežali na prosto, ne ozirajoč se na zapovedano socialno distanco. Pretresljiva je bila fotografija porodnic, ki so z dojenčki v naročjih odhitele iz porodnišnice; prav med tresenjem tal so na svet prijokali trije novorojenčki.

In kakšen je Zagreb danes? Več kot 2000 objektov še vedno ostaja nepregledanih, odpeljali so 19.000 ton gradbenega materiala, 4500 ljudi še kar nima plina in ogrevanja, več kot 500 ljudi še vedno ne živi doma in znameniti tramvaj skozi mestno središče ne vozi več. Tam je bila naša novinarka Barbara Bašič. Več v oddaji SVET na Kanalu A ob 18.00.