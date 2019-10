Kako je izgledala zadnja plovba Bourbon Rhodea?

26. septembra je sredi Atlantskega oceana, približno 2000 kilometrov od francoskega Martinika, med hudim neurjem potonil vlačilec Bourbon Rhode. Posadka je uspela sputiti vse rešilne čolne, tri preživele člane so uspeli rešiti, medtem ko so za sedmimi mornarji, med njimi tudi za hrvaškim kapitanom Dinom Miškićem, sprožili obširno iskalno akcijo.

Na vlačilcu, ki je plul pod nizozemsko zastavo, je bilo 14 članov posadke, ob hrvaškem kapitanu večinoma državljani Ukrajine ter po en Rus, Filipinec in Južnoafričan. Tri so uspeli rešiti, francoske oblasti so našle štiri trupla, sedem mornarjev pa je izginilo.

A po dveh tednih iskanja so francoske oblasti akcijo prekinile, saj upanja, da bi mornarji lahko preživeli toliko časa na odprtem morju, ni bilo več.

Medtem je v četrtek filipinski reševalec s pomočjo stimulacijskega programa Ship Simulator Extremes pripravil in na družbenem omrežju Youtube objavil posnetek, kako naj bi izgledala zadnja plovba Bourbon Rhodea.